Policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME) apreenderam crack, cocaína, haxixe e maconha no Bairro da Penha, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (29). Ninguém foi detido.

Durante o policiamento a pé na escadaria Elias Alves de Oliveira, indivíduos soltaram fogos de artifício ao notar a presença dos militares e essa ação possibilitou a fuga de suspeitos que estavam nas imediações.

Buscas foram realizadas no caminho por onde os indivíduos estavam, sendo localizadas 3.320 pedras de crack, nove pinos do entorpecente, 377 pinos de cocaína, 800 gramas da mesma droga, 288 gramas de crack, cinco pinos de haxixe, sete bolas do entorpecente, duas buchas de maconha e oito balanças de precisão.

Todo o material foi entregue na 1ª Delegacia Regional.