Supercomputador crava: Brasil tem 99,95% de chance de classificação para a segunda fase da Copa

A Seleção Brasileira carimbou sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 em grande estilo. Na noite desta sexta-feira (19), o Brasil dominou e venceu o Haiti por 3 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Os gols da partida foram marcados por Matheus Cunha, que balançou as redes duas vezes, e Vinícius Júnior.

Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança do Grupo C, somando 4 pontos. O Marrocos tem a mesma pontuação, mas a Seleção Brasileira leva vantagem no saldo de gols (+3 contra +1 dos africanos). A Escócia aparece em terceiro, com 3 pontos, enquanto o Haiti, ainda zerado, já está matematicamente eliminado da competição devido ao critério de desempate por confronto direto.

Classificação Quase Certa: Segundo as projeções estatísticas do supercomputador da Opta, os 4 pontos atuais dão ao Brasil 99,95% de chance de avançar para a segunda fase do Mundial.

O Cenário para a Última Rodada

A definição do grupo acontecerá na próxima quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), com os seguintes confrontos:

Brasil x Escócia – Em Miami

Marrocos x Haiti – Em Atlanta

Para assegurar a liderança da chave, o Brasil precisa vencer a Escócia e manter um saldo de gols superior ao do Marrocos.

Caminhos no Mata-Mata

Dependendo da posição final no Grupo C, estes são os cenários para as oitavas de final (todos os jogos no dia 29 de junho):