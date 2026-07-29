Justiça concede liberdade a homem preso em flagrante por crueldade contra cadela no ES

O homem preso em flagrante sob a acusação de espancar, esfaquear e matar uma cadela no município de Dores do Rio Preto, na região Sul do Espírito Santo, foi colocado em liberdade provisória pela Justiça. A concessão do benefício ocorreu durante audiência de custódia e foi divulgada nesta terça-feira (28) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o suspeito deixou o sistema prisional no mesmo dia em que passou pela audiência.

Relembre o caso

O crime de maus-tratos ocorreu na tarde do último domingo (26), no bairro Bom Jardim. A cadela, batizada de Bianca, foi vítima de uma sequência de agressões violentas.

Conforme o boletim da Polícia Militar, uma testemunha relatou que o homem atraiu o animal até a sua residência e passou a golpeá-lo com um pedaço de madeira e um facão. Em seguida, Bianca foi arrastada pela via pública e jogada, ainda viva, dentro de um tonel utilizado como lixeira.

O animal foi resgatado por uma moradora da região e recebeu os primeiros cuidados. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi acionada para garantir o socorro veterinário de emergência, mas a cadela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.