Bolsas de até R$ 1.081,51: Governo do ES abre seleção para mais de 2.000 vagas imediatas de estágio

Estudantes dos ensinos Médio, Técnico e Superior já podem se candidatar ao Programa Jovens Valores, iniciativa do Governo do Estado que abre as portas da administração pública para quem busca experiência profissional e desenvolvimento de carreira. Nesta edição, o programa prevê um total de 3.292 vagas em diversos órgãos do Executivo Estadual, sendo que mais de 2.000 delas já estão totalmente disponíveis para contratação imediata. Para garantir vaga na lista principal de candidatos, os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial (www.jovensvalores.es.gov.br) até o dia 1º de julho.

Coordenada pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), a iniciativa foi reformulada para esta edição. O edital e o processo seletivo passaram por atualizações importantes com o objetivo de simplificar as etapas de participação, tornar as regras mais claras e dar muito mais agilidade ao preenchimento das vagas ofertadas pelos órgãos estaduais.

O estágio possui uma jornada de 20 horas semanais, permitindo que o estudante concilie as atividades práticas com a rotina escolar ou acadêmica. Além do aprendizado prático, os selecionados receberão auxílio-transporte e uma bolsa mensal de complementação educacional, cujos valores são divididos por modalidade de ensino:

Ensino Médio: R$ 865,21

Ensino Técnico: R$ 937,30

Ensino Superior: R$ 1.081,51

O secretário de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, ressaltou o impacto positivo da imersão no serviço público. “O Jovens Valores é uma oportunidade para que estudantes conheçam a rotina do serviço público e desenvolvam competências que serão importantes ao longo de suas carreiras. Ao mesmo tempo, os órgãos estaduais passam a contar com novas perspectivas e talentos em formação”, pontuou Calmon.

Atenção ao Cronograma e às Listas de Convocação. A subgerente de Programas de Estágio e Trainee da Seger, Karla Medeiros, faz um alerta importante para que os candidatos não deixem a inscrição para a última hora. “Após o dia 1º de julho, as inscrições permanecem abertas, mas os estudantes passam a compor uma lista secundária, consultada apenas quando não houver candidatos disponíveis na lista principal. Por isso, é importante que os interessados realizem o cadastro dentro do prazo para ampliar as chances de convocação”, explicou.

O programa é um dos mais abrangentes do Estado, contemplando mais de 70 formações diferentes. Entre as graduações com maior demanda por parte dos órgãos públicos estão os cursos de Administração, Comunicação Social, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Farmácia e Agronomia. Também há vagas para Direito, Pedagogia, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, História e Arquivologia. No ensino técnico, destacam-se oportunidades para Informática, Logística, Marketing, Edificações e Serviços Públicos.

Quem pode participar? Para concorrer, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos, estar matriculado e frequentando regularmente as aulas em uma instituição de ensino reconhecida e não possuir nenhum outro vínculo empregatício. A seleção dos candidatos utiliza critérios socioeconômicos como prioridade para a classificação, conforme detalhado no edital completo, disponível no site do programa.

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