O deputado Federal Ted Conti (PSB-ES) foi nomeado, pela Presidência da Câmara dos Deputados, o novo coordenador da Comissão Externa de Fiscalização da BR 101/ES, que tem como principais objetivos acompanhar as obras que estão sendo realizadas na rodovia pela Eco-101 e garantir o estrito cumprimento do contrato da concessionária com o Governo Federal.

Ted Conti informou que vai ampliar o debate em torno da concessão da BR-101 a todo o ES. “Faremos reuniões e painéis para conversar com a população, prefeitos e lideranças, uma vez que a rodovia afeta a economia de todos os municípios capixabas”, disse.

O deputado pretende ainda intensificar a fiscalização das obras e intermediar o diálogo junto à ECO-101, de forma a garantir a correção de eventuais problemas e também o cumprimento do cronograma e das melhorias que estão sob responsabilidade da concessionária.

Recentemente, Ted Conti esteve na ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, em Brasília, para buscar uma solução referente aos alagamentos da BR-101, na altura de Vila Bethânia, em Viana. Nesse local, a saída de água não tem dado vazão ao volume de chuvas. A Eco-101 já se comprometeu a resolver o problema e estuda soluções que serão implementadas em breve.

*Com informações da assessoria de imprensa do deputado.