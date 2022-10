Em uma eleição acirrada e muito disputada, a cidade de Guarapari conseguiu emplacar dois nomes para a assembleia legislativa. Foram eleitos, o ex-secretário estadual de tecnologia, Tyago Hoffmam (PSB), que conquistou uma vaga de deputado estadual do Espírito Santo com 32.123 votos.

Além dele, foi eleito também o vereador Zé Preto (PL) de Guarapari, que teve 15.901 votos. Os dois vão representar a cidade e o Estado na casa de leis capixaba ficando entre os 30 deputados. O presidente da Câmara Wendel Lima ficou como suplente para a assembleia, com 12.092 votos, e o atual deputado estadual Carlos Von conseguiu apenas 9 mil votos, ficando fora da assembleia.

Em suas redes sociais Tyago agradeceu. “Não consigo descrever em palavras a emoção que eu estou sentindo nesse momento. Que gratidão poder dividir com vocês essa grande conquista não só para mim mas também para todo o povo capixaba. Tenho muito orgulho de poder representar nosso Estado na Assembleia Legislativa, junto com o Governador Renato Casagrande, farei o melhor para o desenvolvimento do Espírito Santo, promovendo políticas públicas que cuidem dos nossos municípios, dos nossos jovens, das nossas comunidades, dos nossos cidadãos.”, escreveu.