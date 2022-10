O atual governador Renato Casagrande (PSB) e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) disputam o segundo turno no Espírito Santo. Isso, depois de 28 anos, fazendo a escolha do novo governador do Espírito Santo volta a ficar para segundo turno.

Com 100 % das urnas apuradas Casagrande obteve 46,94% com 976.652 votos e Manato com 38,48% com 800.598 votos. O segundo turno das eleições está marcado para 30 de outubro.

Casagrande. Nascido em Castelo, no Sul do Estado, Casagrande é formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim.

Manato. Nascido em Alegre, o médico e ex-deputado federal Carlos Manato segue na disputa pela posição de governador do Estado. Presente na política capixaba desde 2003, Manato já ocupou o posto de deputado federal por quatro vezes.