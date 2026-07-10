Caso de Polícia no ES: Mulher de 48 anos confessa ter matado homem após sofrer agressões e tentativa de abuso

Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante na tarde de quinta-feira (9), no bairro Arthur Soares, em Conceição do Castelo, na região Serrana do Espírito Santo. Ela é suspeita de matar um homem de 59 anos a pauladas. Em depoimento à Polícia Militar (PM), a mulher afirmou ter agido para se defender de novas agressões físicas e de uma tentativa de violência sexual. As informações são do jornal A Gazeta.

A ocorrência teve início após uma denúncia de homicídio. Durante o andamento das diligências, a própria mulher procurou a unidade da PM no município apresentando lesões pelo corpo. Inicialmente, ela relatou que o imóvel onde morava com a vítima havia sido invadido por dois criminosos encapuzados na tarde de quarta-feira (8), afirmando que ela tinha conseguido escapar, mas que o homem havia sido morto na residência.

Confissão e motivação

A mulher foi encaminhada a um hospital para receber atendimento médico devido aos ferimentos. Posteriormente, segundo a Polícia Militar, ela confessou ter desferido os golpes de madeira contra a cabeça da vítima.

Aos policiais, a investigada informou que sofria agressões constantes do homem e que reagiu naquele momento após ser agredida fisicamente e sofrer a tentativa de estupro. Ela detalhou ainda que dividia a residência com a vítima, mas esclareceu que os dois não mantinham um relacionamento amoroso. O pedaço de madeira mencionado no depoimento não foi localizado pelos militares.

Encaminhamento

A mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde a Polícia Civil a autuou em flagrante pelo crime de homicídio. Em seguida, ela foi transferida para o sistema prisional.

O corpo do homem de 59 anos foi removido e encaminhado para exames na Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, também em Venda Nova do Imigrante.