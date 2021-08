Ser concursado é uma ótima maneira de promover mudanças na carreira profissional, principalmente para aqueles que buscam por uma estabilidade financeira. Mas seguir um cronograma definido de estudos com planejamento e organização, pode ser uma barreira na vida dos concurseiros.

Por esta razão, a Rede de Ensino Doctum decidiu convocar dois treinadores de peso, professores e servidores públicos concursados para dividir suas experiências de preparação e comportamento no dia da prova. E oferece aula gratuita aos interessados em prestar o concurso do Banco do Brasil. O bate-papo acontece no dia 18 de agosto de 2021, às 19h, com transmissão ao vivo no Youtube, e os interessados podem se inscrever gratuitamente através do link viradadechave.doctum.edu.br

Além das dicas, os participantes terão um bônus imperdível: acesso gratuito e por tempo determinado ao conteúdo de disciplinas selecionadas a partir do edital, com os assuntos que serão cobrados na prova do concurso, totalizando 32 horas de estudos. O curso é modular, oferecido pela OPEM (Escola de Oportunidades Empreendedoras do UniDoctum) que vai disponibilizar para a venda outros módulos de aprimoramento que pretendem ajudar na preparação para a prova que será aplicada no dia 26 de setembro de 2021.

Os treinadores convidados

A aula “Virada de Chave: Concurso Banco do Brasil” conta com a participação de dois treinadores que já foram aprovados na carreira pública: o professor Ivan Sales, graduado pela Rede de Ensino Doctum, especialista em Direito Público, que atualmente é professor universitário e Delegado Regional de Polícia Civil, e a professora Juliana Ervilha, Graduada em Direito pela Rede de Ensino Doctum, especialista em Direito Público, atualmente é professora universitária.

O Concurso

O concurso do Banco do Brasil está com inscrições abertas até o dia 07 de agosto de 2021, com vagas para escriturário – agente comercial, com 4.480 vagas, sendo 2.240 de cadastro imediato e 2.240 vagas para reserva. A remuneração inicial é de R$ 3.022,37.

Os interessados devem possuir, pelo menos, o Ensino Médio, e quitar a taxa de inscrição no valor de R $38,00. A prova contará com 70 questões e redação, com duração de 5 horas para finalização do Exame.