A Choperia Deck Beer Beach que chegou a pouco tempo em Guarapari já está de cara nova. A partir desta sexta-feira (6), a choperia que foi uma das pioneiras no sistema cartão pré-pago, vem com uma nova programação e um novo conceito, chamado de “Deck Baladinha”, com agenda variada de entretenimento para todos os clientes.

Como o Estado está em Risco Baixo para Covid-19, a casa vem com novidades. “Estamos vindo com um novo formato no estilo balada-baile, com ritmos dançantes, djs e muita música ao vivo. Estaremos sempre com uma programação variada, chopp gelado e um cardápio especial para atender aos nossos clientes ”, explica Flávia Carvalho, proprietária do Deck Beer Beach.

Ainda de acordo com Flávia, essa nova agenda começa nesta sexta (6), onde a casa vai receber os DJs Robson Moreira e Alex Valle. No sábado acontece o “Decknejo”, tocando os melhores modões sertanejos com Thaly Brito e produção de Cristian Sulivan.

Além de curtir os mais variados chopps, que somam 16 sabores ao todo, com uma vista privilegiada da Praia do Morro, os clientes podem experimentar o excelente cardápio do Deck Beer Beach, que varia entre petiscos e outras iguarias, que fazem a combinação perfeita com o chopp gelado da casa. Na semana que vem a programação continua e já começa na quarta-feira.

Serviço: o Deck Beer Beach fica localizado na Avenida Beira Mar, na Praia do Morro em Guarapari. Fica logo após o terceiro prédio no começo da orla, antes do primeiro quiosque. Para saber mais e ficar ligado na agenda acesse: https://www.instagram.com/deckbeerbeachguarapari/