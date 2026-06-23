Urgente: Presos por homicídio e tráfico abrem cadeado e fogem de Centro de Detenção no litoral do ES

Na madrugada desta terça-feira (23), dois internos fugiram do Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM), localizado no litoral do Espírito Santo. A Secretaria de Justiça (Sejus) informou que a fuga ocorreu após os detentos conseguirem abrir o cadeado da cela, acessar a área externa da unidade e pular o alambrado, escapando em direção a uma área de mata.

Quem são os fugitivos?

Diego dos Santos Azevedo (24 anos): Estava preso desde 9 de abril de 2025 pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

Estava preso desde 9 de abril de 2025 pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Luiz Guilherme Barbieri da Costa: Estava detido desde 11 de junho de 2025 pelos crimes de furto, roubo, tráfico de drogas e homicídio.

Medidas tomadas. Policiais penais, com o apoio do Serviço de Inteligência Prisional, estão realizando buscas na região para tentar localizar e recapturar os indivíduos. Além das operações de busca, a Sejus comunicou que um procedimento administrativo será instaurado para apurar detalhadamente as circunstâncias da fuga.