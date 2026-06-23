Crise na demanda e custos elevados levam ao fechamento de ligações rodoviárias entre ES e MG

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atendeu a uma solicitação da empresa capixaba Viação Pretti e autorizou o encerramento definitivo da linha de ônibus interestadual que interliga a cidade de Colatina, no Espírito Santo, ao município de Resplendor, localizado no interior de Minas Gerais. A paralisação oficial da linha passará a vigorar a partir do dia 3 de agosto de 2026. As informações são do jornal A Gazeta.

De acordo com as diretrizes da ANTT, o encerramento da operação afetará os mercados e as seções que conectam Colatina (ES) às localidades de Itueta (MG) e Resplendor (MG), além dos trechos que partem de Baixo Guandu (ES) com destino a Itueta (MG) e Resplendor (MG). A própria Viação Pretti solicitou a extinção do serviço sob a justificativa de que o trecho operava com deficit financeiro, motivado pela baixa demanda de passageiros e pelo aumento nos custos operacionais da empresa.

Até que ocorra o encerramento total das atividades no dia 3 de agosto, a ANTT determinou que a viação capixaba adote medidas rigorosas para resguardar os direitos de seus usuários. Entre as obrigações estipuladas, a Pretti deverá honrar todas as garantias relativas ao reembolso ou cancelamento de bilhetes de viagens que já haviam sido agendadas para o período posterior à data de término da linha.

A decisão administrativa foi formalizada no dia 12 de junho de 2026 e publicada oficialmente no Diário Oficial da União em 18 de junho de 2026. Em um panorama anterior do setor rodoviário na região, a ANTT havia autorizado, em dezembro do ano passado, a empresa Viação Pevidor a operar um itinerário entre Belo Horizonte (MG) e Guarapari (ES), abrangendo uma ampla malha de 56 conexões entre diferentes municípios mineiros e capixabas.