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Triatletas capixabas se destacam e ganham medalhas no Campeonato Brasileiro Sprint

Triatletas capixabas tiveram atuação de destaque na 3ª etapa do Campeonato Brasileiro Sprint de Triathlon, disputada no sábado (20) em Indaiatuba (SP). No desafio que reúne natação, ciclismo e corrida, os atletas do Espírito Santo conquistaram posições de pódio e resultados expressivos na classificação geral amadora.

A próxima etapa do Campeonato Brasileiro Sprint de Triathlon está confirmada para o dia 5 de julho e terá como cenário a capital capixaba. As provas e toda a estrutura do evento serão concentradas no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. Foto: SESPORT | Secretaria de Esportes e Lazer ES

Destaque feminino. Isabela Chen foi a grande protagonista, ao vencer a categoria 40-44 anos e assumir a liderança do ranking geral amador, conquistando a medalha de ouro da etapa. Nathalia Tardin também subiu ao pódio principal, ficando com a prata ao terminar em segundo lugar no geral e vencer sua categoria (35-39 anos). Silvana Thebaldi foi campeã na faixa 55-59 anos e finalizou em 8º lugar na classificação geral feminina.

Desempenho masculino. Entre os homens, os capixabas também tiveram resultados relevantes. Matheus Machado Azevedo faturou o primeiro lugar na categoria 30-34 anos e terminou em 4º na classificação geral masculina. Márcio Moura Silva ficou em 2º na categoria 40-44 anos e encerrou a prova em 8º no ranking geral.

Próxima etapa em Vitória. A próxima etapa do Campeonato Brasileiro Sprint de Triathlon está marcada para 5 de julho e terá como sede a capital capixaba. As provas e toda a estrutura do evento serão realizadas no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Esporte, Geral, Grande Vitória

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