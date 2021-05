A vacinação contra a gripe, tradicionalmente realizada entre os meses de abril e outubro, e importante para reduzir complicações que o vírus possa causar, está com baixa participação da população de Guarapari. Até o momento, já foram inclusos na vacinação as crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, professores e idosos com 60 anos ou mais, porém apenas 4 mil pessoas foram imunizadas.

Segundo a Coordenadora de Imunização do Município, Kátia Regina Santos, muitas pessoas não estão procurando a imunização contra o vírus da gripe, influenza H1N1, pois estão focados na vacinação contra a covid-19. O município tem doses garantidas para 90% do público-alvo e é de fundamental importância que a população procure receber a vacina contra a gripe.

“Até a última sexta-feira (14), tínhamos o número de 4.064 pessoas vacinadas. A meta de cobertura vacinal para todos grupos é de 90% e o município ainda não atingiu essa cobertura dos grupos já contemplados”, comentou Kátia.

A vacinação ocorre no período da manhã, de 7h30 às 11h30, nas Unidades de Saúde que possuam sala de vacinação. No Centro Municipal de Saúde, às quartas e sextas pela manhã, é aplicada apenas a BCG. Quando imunizada, a pessoa tem menos chances de desenvolver complicações com o vírus, como internações, infecções e óbitos.

É importante ressaltar que, caso o idoso ou professor tenha recebido a 1ª ou 2ª dose contra a covid-19, é necessário esperar 14 dias para tomar a vacina da Influenza, já que as vacinas não podem ser administradas simultaneamente. Não é necessário o agendamento para essa vacinação. É preciso levar o cartão de vacina, documento de identidade e o cartão SUS.