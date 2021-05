Na última sexta-feira (14), a equipe do Deputado Federal Ted Conti visitou o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA), com intuito de protocolar o ofício que destina a verba no valor de R$ 400 mil reais para a instituição que atende com hospitais em Guarapari e Cachoeiro.

Segundo Ted Conti, a saúde sempre foi uma prioridade. “Diante do quadro que o mundo todo vem passando, aumenta muito mais a nossa responsabilidade de alavancar recursos para a área. O Brasil vive um momento de dificuldade financeira em função da pandemia e todos os setores foram afetados de alguma forma com prejuízo financeiro grande”, ressaltou.

A assessoria do deputado reforçou que o HIFA pode contar com o apoio do Deputado Federal Ted Conti para continuar trazendo emendas, uma vez que entendem a qualidade e a importância do trabalho exercido pela instituição.

O superintendente do HIFA, Jailton Pedroso, agradeceu o parlamentar. “Essa verba vem em um momento oportuno para nos dar apoio, já que com a pandemia aumentaram consideravelmente os custos com medicamentos e equipamentos de proteção individual. Portanto, verba vem a somar na assistência ao paciente, que reforçam o nosso compromisso social e o caráter filantrópico do hospital”, finalizou.