Mais uma empresa está se instalando na Grande Vitória e abrindo vagas para contratação de pessoal. Desta vez, é a .Comm, do segmento de telecomunicações. Em parceria com o Sine do município, ela vai fazer seleção para o time de vendedores, nesta terça-feira (14), a partir das 10h, na sala de entrevistas do Sine, na Casa do Cidadão.

A empresa vai selecionar quatro operadores de vendas para contratação imediata e mais 26 profissionais para o banco de talentos, prevendo a expansão do quadro.

O salário é de R$1.400,00, acrescido de gratificação variável, e a escolaridade exigida é o Ensino Médio Completo. Não é necessário comprovar experiência profissional na Carteira de Trabalho.

Os interessados podem comparecer à agência do Sine Vitória para buscar o encaminhamento ou utilizar o aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares).

As vagas também já estão cadastradas na plataforma Trabalha Vix,. A plataforma é atualizada diariamente e disponibiliza mais informações, como escolaridade e documentação exigida, além de atividades relativas às funções ofertadas.

Serviço:

Processo seletivo da .Comm:

Dia 14, a partir das 10h

Na sala de entrevistas do Sine Vitória, na Casa do Cidadão: Avenida Maruípe, 2544, em, Itararé

* Função: Operador de Vendas

* 4 vagas para início imediato e 26 vagas no banco de talentos da empresa.

* Requisito: Ensino Médio Completo. Não será necessário comprovar experiência profissional na Carteira de Trabalho.

* Salário: R$1.400,00 + variável

* Mais informações na plataforma Trabalha Vix