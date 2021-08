O Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, confirmou ontem (9) que o Espirito Santo já tem 7 casos da variante Delta, que é mais contagiosa, identificados no Estado. Nésio Fernandes confirmou em entrevista à imprensa, as cidade e disse que um dos casos é em Guarapari.

“São cinco casos reportados no município de Vitória, um no município da Serra e um em Guarapari. Nós, no mês de julho, já levávamos em consideração a possibilidade da variante Delta. Estamos tratando de uma variante que tem transmissibilidade maior do que as outras em circulação”, destacou o secretário.

A informação sobre a circulação da variante do Espírito Santo também foi divulgada no final da tarde de ontem (09), pelo governador Renato Casagrande, em suas redes sociais. O Secretário explicou que a transmissão da nova cepa já se dá de forma comunitária, ou seja, entre os próprios habitantes do Estado.

Ela ocorre ainda em maior velocidade e intensidade. Por isso reforça a necessidade da população manter os cuidados. “Chegando a sua oportunidade de vacinar, vacine-se com a primeira dose. Chegando o momento de aplicar a segunda dose (d2), vá até o seu município, a sua unidade básica e aplique a segunda dose, que é fundamental para poder ter toda proteção que é desenvolvida pela vacinação”, disse ele.

28 mortes no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, dos 510 casos da variante Delta identificados e notificados no Brasil até agora, quatro foram registrados no Ceará, 75 no Distrito Federal, dez em Goiás, sete no Maranhão (sendo seis identificados em um navio que esteve no estado e um caso de viajante), quatro em Minas Gerais, três no Pará, 54 no Paraná, cinco em Pernambuco, 203 no Rio de Janeiro, 45 no Rio Grande do Sul, nove em Santa Catarina e 91 em São Paulo.

Entre esses casos, 28 óbitos foram confirmados para a variante, nos estados do Maranhão (1), Paraná (19), Pernambuco (1), Rio de Janeiro (4), Santa Catarina (1) e no Distrito Federal (2).