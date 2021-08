A Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) está com 8 vagas de emprego abertas para atuar na sede da Federação, em Vitória, ou nas unidades Sesi e Senai, localizadas nas cidades da Grande Vitória, Colatina, Linhares e São Gabriel da Palha.

As oportunidades são para Assistente de Disciplina, Assistente Administrativo, Analista de Relações com o Mercado SR, Advogado JR (Direito Administrativo), Agente de Atendimento, Assistente Administrativo (PCD), Professor de Inglês, Instrutor de Educação Profissional Básica (Vestuário) e Instrutor de Educação Profissional Técnica em Eletrotécnica (Sistemas Elétricos) e Metalmecânica (Mecânica).

Os candidatos devem ter atenção, pois algumas vagas têm prazo máximo de inscrição até hoje (10) e outras até o próximo dia 15 de agosto. Eles devem acessar o link findes.com.br/trabalhe- conosco ir até o painel de vagas e procurar pelo número do processo seletivo (conforme a listagem abaixo).

Assistente de Disciplina

Processo Seletivo Sesi 036/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 10 de agosto

Assistente Administrativo

Processo Seletivo Sesi 036/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 10 de agosto

Analista de Relações com o Mercado SR

Processo Seletivo Sesi/Senai 030/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 11 de agosto

Advogado JR (Direito Administrativo)

Processo Seletivo Sesi/Senai 021/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 12 de agosto

Instrutor de Educação Profissional Básica – Vestuário

Processo Seletivo Senai 040/2021

Local: São Gabriel da Palha

Inscrições: 12 de agosto

Professor de Inglês (Contrato Intermitente)

Processo Seletivo Sesi 029/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 12 de agosto

Agente de Atendimento

Processo Seletivo Sesi/Senai 038/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 13 de agosto

Assistente Administrativo (PCD)

Processo Seletivo Sesi/Senai 037/2021

Local: Linhares

Inscrições: 15 de agosto

Assistente Administrativo (PCD)

Processo Seletivo Sesi/Senai 037/2021

Local: Colatina

Inscrições: 15 de agosto

Instrutor de Educação Profissional Técnica – Eletrotécnica (Sistemas Elétricos)

Processo Seletivo Senai 032/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 15 de agosto

Instrutor de Educação Profissional Técnica – Metalmecânica (Mecânica)

Processo Seletivo Senai 026/2021

Local: Linhares

Inscrições: 15 de agosto

Fernanda Gomes

Analista de Comunicação

Unidade de Comunicação Integrada (UCI)

Telefone: (27) 3334-5735 | (27) 99841-1414

Email: fgomes@findes.org.br