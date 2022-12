Os moradores e turistas que visitarem os 32 quilômetros da orla de Vila Velha podem se refrescar em um dos 48 chuveiros inox que estão dispostos em pontos estratégicos das praias da cidade. Os aparelhos estão instalados desde a Praia da Costa até a Ponta da Fruta.

Nesta época do ano, o movimento nas praias aumenta, principalmente nos finais de semana, fazendo com que grande parte dos frequentadores utilizem os chuveiros para retirar a água do mar e areia dos pés. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Rogério Mattos, o cidadão dever fazer uso do chuveiro de forma consciente.

“O chuveiro é um equipamento público muito procurado, principalmente no verão. Mas precisa ser usado com consciência. A população deve apertar o botão de acionamento da água de maneira leve e sem repetição desnecessária”, orientou.

Os chuveiros devem ser utilizados somente para o banho e não para o consumo. Equipes da prefeitura realizam manutenção diária dos equipamentos. Os munícipes podem ajudar. Nos casos de verificarem vazamentos, vandalismos e defeitos nos chuveiros, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria Municipal 162.