Quem está precisando andar de carro, moto ou ônibus em Guarapari, melhor adiar os planos até o final do dia. Desde a manhã de hoje (30), funcionários a serviço da Cesan estão fazendo a manutenção de uma tubulação de água com vazamentos e que fica na cabeceira da segunda ponte (que liga o centro a Muquiçaba).

Devido a essa obra de manutenção, o transito está desviado para a primeira ponte em pista dupla. Os funcionários da Secretaria Municipal de Trânsito estão dando suporte para organizar o trânsito, mas as filas são imensas por toda a cidade. Do centro até o trevo de Muquiçaba, motoristas relatam que estão levando duas horas nas filas. A previsão é que o serviço seja finalizado no final do dia, começo da noite. O portal 27 esteve lá agora a pouco e fez uma live. Confira.