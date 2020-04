Após sete dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o vereador Thiago Paterlini, seguiu para o quarto nesta terça-feira (28). O parlamentar está no Hospital Meridional, em Cariacica. Ele sofreu um acidente de moto na noite do dia 21, em Guarapari.

Paterlini foi submetido a uma cirurgia no último dia 23, para a retirada do baço. O vereador teve três costelas quebradas com a queda, e segundo a esposa Lúcia, o estado de saúde do parlamentar é estável.

“Ele está melhor, saiu da UTI hoje e está no quarto. Ele deu entrada no hospital São Pedro no dia 21, e foi transferido para o Meridional dia 22. A cirurgia foi realizada no dia 23. Teve uma hemorragia interna, precisou retirar o baço. Foram 3 costelas quebradas, mas o próprio corpo faz com que se recupere sozinho. Ainda não há previsão de alta”, disse Lúcia.

Devido a cirurgia realizada, Paterlini precisou usar algumas bolsas de sangue do hospital. Agora, o hospital pede a família para repor as bolsas de sangue usadas. A doação pode ser de qualquer tipo sanguíneo.

Doações. Apesar de todos os avanços da medicina, ainda não existe nada que substitua o sangue humano nos tratamentos médicos. Portanto, muitas vidas podem depender apenas de uma doação de sangue.

A cada doação são coletados, em média, 450ml de sangue. Isso possibilita, pelo menos, a preparação de três componentes (concentrado de hemácias, plasma e concentrado de plaquetas). Desta forma, mais de uma pessoa é beneficiada com cada bolsa de sangue doada.

Para garantir a qualidade do sangue e a saúde de quem vai recebê-lo, são estabelecidas algumas condições básicas para o doador. É necessário que ele se sinta bem e com saúde, pese mais de 50 quilos e tenha entre 18 e 65 anos de idade. Ao chegar ao local de doação, é exigida a apresentação de um documento com foto e que tenha validade nacional.

Além dessas condições básicas, é recomendável que as pessoas não doem sangue em jejum e que tenham dormido, no mínimo, seis horas na noite anterior à doação. Também não podem ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores e nem fumado duas horas antes. Se a pessoa for doar até três horas depois do almoço ou do jantar, é aconselhável que os alimentos ingeridos sejam pobres em gorduras.

As doações vão acontecer na Hemoclínica, em Vitória. Devido as restrições do coronavírus, o transporte de doadores será feito em pequenos grupos. A família vai agendar com os doadores de acordo com a disponibilidade de cada um.

Serviço

Doação de sangue para Thiago Paterlini Monjardim

Família disponibiliza transporte em carro de passeio

Os interessados em doar, podem entrar em contato com a esposa do vereador, Lúcia. Através do telefone 99844 6846