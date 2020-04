O vereador de Guarapari, Thiago Paterlini Monjardim, sofreu um acidente de moto na noite de hoje (21) na região da Enseada Azul. De acordo com informações apuradas por nossa equipe, o vereador passou o feriado passeando de moto, que é uma de suas paixões, com alguns amigos.

Ele teria ido até a cidade de Domingos Martins e na volta teria sofrido esse acidente. Ele foi resgatado e encaminhado a UPA da cidade e depois para um hospital particular da cidade. De acordo com os familiares, apesar do susto e de ter ficado machucado, ele está consciente. Mais informações serão atualizadas a qualquer momento.