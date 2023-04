Em virtude da participação na conferência de líderes empresariais, que acontece em Londres, na Inglaterra, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, transferiu o cargo para o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço. A solenidade aconteceu na manhã desta terça-feira (18), no Palácio Anchieta. Essa é a primeira vez que Ricardo Ferraço assume a função na atual gestão.

Durante seis dias, o vice-governador vai responder pela chefia do Executivo Estadual. No período, Casagrande vai representar o Governo capixaba no encontro do Grupo de Líderes Empresariais LIDE Brazil Conference, que reunirá outras autoridades governamentais, empresários e investidores. Ele será um dos expositores no painel “Meio ambiente: o novo posicionamento do Brasil”, que será realizado nesta quinta-feira (20).

“O governador Casagrande parte em missão especial para representar o nosso Espírito Santo num debate internacional. Nesse período temos a responsabilidade de manter o bom equilíbrio, mantendo as ações do Governo, as diretrizes do Planejamento Estratégico e a relação da carteira de investimentos. São orientações claras e temos esse compromisso com nosso governador e com a sociedade capixaba”, declarou o governador em exercício.

Com 40 anos de trajetória pública, Ricardo Ferraço tem experiência em atuação nos poderes Executivo e Legislativo e na iniciativa privada. Nestes 100 primeiros dias da nova gestão, o vice-governador atuou na Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) para consolidar e ampliar o ambiente favorável de negócios existente no Espírito Santo, estimulando empreendedores e favorecendo a geração de emprego e renda.

Ele coordena ainda o grupo de trabalho junto com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), mineradora Vale e o movimento empresarial Espírito Santo em Ação para a implantação da Ferrovia EF-118, ligando Cariacica a Presidente Kennedy, além dos trabalhos para que o Governo do Espírito Santo assuma a concessão da rodovia federal BR-101.