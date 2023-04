A Escola Maxime promoveu ontem (18), uma palestra muito importante sobre Educação frente aos desafios e práticas dos novos tempos. O evento contou com a presença da renomada pedagoga, palestrante e consultora da rede Pitágoras, Fernanda Sobreira, que trouxe uma série de reflexões e insights sobre o papel da educação e da família nos dias atuais.

Segundo ela, os desafios enfrentados pela educação são muitos, e é importante discutir sobre as melhores práticas para enfrentá-los. Vivemos em um mundo cada vez mais conectado e globalizado, e a educação e as famílias precisam acompanhar essas mudanças. Novas tecnologias e formas de comunicação surgem a todo momento, e é necessário que tanto a escola quanto as famílias estejam preparadas para lidar com elas e utilizá-las a seu favor.

“Eu queria trazer uma reflexão da família retomar um lugar que é dela, da formação dos filhos, da parceria com a escola, e mudar esse cenário que nós estamos vendo aí de desconfiança, de desrespeito. Acho que está na hora, passamos por um período difícil, não foi fácil para ninguém, mas está na hora da gente começar a fazer os valores que nós acreditamos. São os valores que pautam a conivência, o conhecimento e principalmente a relação entre as pessoas”, disse Fernanda.

Fernanda Sobreira é uma grande referência na área da educação e é autora de diversos artigos e livros sobre o tema. Em sua palestra, ela abordou temas como a importância da educação para a formação de cidadãos críticos e consciente, e como a escola pode se adaptar às mudanças do mundo atual.

Os pais presentes adoraram e aprovaram a palestra. “Achei excelente. Eu falo que o aprendizado de pai e mãe é um aprendizado eterno. Aprendendo a cada dia. E todas as vezes que acontece um tipo de palestras deste tipo, para nós é muito importante. Eu fiquei encantada com a palestrante. Essa proximidade de família e escola faz toda diferença na educação dos nossos filhos”, disse Katiane Teixeira Monjardin, que é mãe de uma aluna do Maxime.

A Escola Maxime é conhecida por ser uma instituição de ensino de excelência, que busca sempre se atualizar e oferecer o melhor para seus alunos. A palestra foi uma grande oportunidade para pais, professores e demais interessados na área da educação conhecerem mais sobre as tendências e desafios desse novo tempo e como a escola pode se adaptar a eles.