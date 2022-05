O assassinado de Hugo José Ramos, de 46 anos, que aconteceu na terça-feira (17) foi registrado por uma câmera de segurança da região. As imagens mostram os assassinos caminhando e chamando na casa da vítima, onde parece acontecer uma discussão, os tiros e depois os criminosos fugindo em um carro da cor prata.

O crime aconteceu na Rua Minas Gerais, no bairro Jardim Boa Vista. Hugo era empresário do ramo de Jet Bananas na Praia do Morro. Ele atende os criminosos, parece acontecer uma discussão, ele leva um tiro, atravessa a rua e cai no asfalto. Ele foi socorrido, mas chegou morto na UPA de Guarapari. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP já investiga o caso. Veja o vídeo.