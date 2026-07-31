Reconstruída após tempestade, Escola de Amarelos é entregue revitalizada em Guarapari

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), entregou totalmente reformada e revitalizada a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Amarelos. A solenidade de reinauguração marca a reconstrução do espaço, que sofreu graves danos estruturais em fevereiro deste ano, quando teve grande parte da sua cobertura arrancada durante um forte temporal.

Desde o episódio, a gestão municipal atuou para garantir a continuidade das atividades pedagógicas dos alunos enquanto executava as intervenções necessárias na edificação.

A obra incluiu a reconstrução completa da cobertura, restauração dos ambientes afetados pela tempestade, revisão de toda a rede de instalações, pintura completa e manutenção na estrutura. Como destaque para o conforto térmico da comunidade escolar, todas as salas de aula foram equipadas com aparelhos de ar-condicionado.

Compromisso com o ambiente escolar

A secretária municipal da Educação, Jaciara Lyrio, pontuou que a revitalização devolve um ambiente seguro para o aprendizado das crianças.

“A recuperação da Escola de Amarelos demonstra o compromisso da Prefeitura em garantir um ambiente adequado para o aprendizado. Trabalhamos para que nossos estudantes retornassem a uma escola ainda melhor, oferecendo mais segurança, conforto e condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas”, declarou a secretária.

O prefeito Rodrigo Borges enfatizou que a agilidade no atendimento à demanda foi fundamental para diminuir os impactos no ano letivo.

“Assim que a escola foi atingida pela tempestade, nossa prioridade foi garantir a segurança dos alunos e manter o funcionamento das aulas. Hoje temos a alegria de entregar uma unidade completamente recuperada, devolvendo à comunidade um espaço digno, acolhedor e preparado para continuar formando nossas crianças. Investir na educação é investir no futuro de Guarapari”, afirmou o prefeito.

A recuperação da EMEIEF Amarelos faz parte do plano de investimentos da Prefeitura de Guarapari na rede municipal de ensino, que vem promovendo obras de reforma, ampliação e manutenção nas demais unidades escolares do município.