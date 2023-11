A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou, nesta sexta-feira (17), a abertura de Processos Seletivos Simplificado para contratação temporária de profissionais do quadro do magistério. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, pelo site www.vilavelha.es.gov.br, no período de 10h do dia 17 de novembro até 23h59 do dia 30 de novembro. Clique aqui e confira os editais.

Os processos seletivos são para diversos cargos do quadro do magistério, com atuação ao longo de 2024, tanto para as escolas de Tempo Integral quanto para meio período.

Confira a lista completa dos cargos disponíveis:

CARGOS GERAIS

Coordenador

Pedagogo

Professor I – Educação Infantil

Professor A – Séries Iniciais

Professor B – Artes

Professor B – Ciências

Professor de Educação Especial – Deficiência Intelectual e Múltipla

Professor de Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação

Professor de Educação Especial – Bilíngue – Surdez

Professor de Educação Especial – Libras/Deficiências de Surdez

Professor de Educação Especial – Tradutor e Intérprete – Língua Portuguesa – Libras: Surdez

Professor de Educação Especial – Deficiência Visual

Professor B – Educação Física

Professor B – Ensino Religioso

Professor B – Geografia

Professor B – História

Professor B – Língua Inglesa

Professor B – Língua Portuguesa

Professor B – Matemática

Professor B – Música

Professor B – Tecnologias Educacionais

TEMPO INTEGRAL

Coordenador

Pedagogo – Para Função de Coordenador Pedagógico

Pedagogo – Para Função de Articulador de Aprendizagem

Professor I – Educação Infantil

Professor A – Séries Iniciais

Professor B – Artes

Professor B – Ciências

Professor de Educação Especial – Deficiência Intelectual e Múltipla

Professor de Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação

Professor de Educação Especial – Bilíngue – Surdez

Professor de Educação Especial – Libras/Deficiências De Surdez

Professor de Educação Especial – Tradutor E Intérprete – Língua Portuguesa – Libras: Surdez

Professor de Educação Especial – Deficiência Visual

Professor B – Educação Física

Professor B – Ensino Religioso

Professor B – Geografia

Professor B – História

Professor B – Língua Inglesa

Professor B – Língua Portuguesa

Professor B – Matemática

Professor B – Tecnologias Educacionais