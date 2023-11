Na tarde de hoje (17), o Maxime Centro Educacional promoveu mais uma edição do projeto “Respeitando as Diferenças”. A iniciativa, que já acontece há mais de duas décadas, busca promover a integração e o respeito entre as crianças atendidas pela Associação Pestalozzi de Guarapari e os alunos da escola.

Projeto. A diretora do Maxime Centro Educacional, Mary Lucy, compartilhou a importância e a trajetória do projeto: “Esse projeto já tem mais de 20 anos. Ele foi idealizado pela minha sócia, Thayza, esposa do Luiz Henrique, que já não está mais entre nós, e é um projeto que cultivamos até hoje, pela importância de se trabalhar o respeito pelas diferenças com os nossos alunos.”

Mary destacou a participação ativa dos alunos do Maxime como anfitriões durante a visita das crianças da Pestalozzi. “Nossos alunos acolhem as crianças da Pestalozzi, mostram a escola, fazem as oficinas juntos. São os anfitriões.”

Aprendizado. A diretora também ressalta a conexão entre teoria e prática no projeto: “A gente gosta de sempre estar associando a teoria e a prática. Como outros projetos, esse também é assim. Além da gente trabalhar no dia a dia a teoria, nós temos a escola da inteligência, onde a gente trabalha essa educação socioemocional, agora estamos aqui, na prática, com as crianças que precisam, às vezes de uma ajuda, e os nossos alunos podem estar ajudando.”

Oportunidade. Joelma Conceição Monteiro, professora da Associação Pestalozzi de Guarapari, expressou sua gratidão pela oportunidade: “É uma lição, me faz ser muito feliz em poder participar, principalmente de um momento como esse. Nós só temos a agradecer por essa oportunidade de poder fazer com que nossas crianças fiquem felizes e que as outras crianças também conheçam a realidade das nossas. Ver que é possível fazer um Brasil melhor, fazer uma comunidade melhor. Para mim é um momento de muita felicidade.”

A professora enfatizou a importância do evento para a visibilidade da Pestalozzi: “É importante porque dá oportunidade para que todos, todos os pais, todas as crianças, vejam as nossas crianças e o trabalho que nós fazemos na Pestalozzi. É uma valorização profissional, e nós, como professores, nos sentimos honrados em participar e ver que nossas crianças integram e estão tendo essa oportunidade, e é isso que nós buscamos a cada dia.”