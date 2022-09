O Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social será a banca organizadora do concurso da Guarda Municipal de Vila Velha. O nome da empresa foi publicado no Diário Oficial do município na segunda-feira (19). O próximo passo será a assinatura do contrato entre a empresa e a gestão municipal.

Serão oferecidos no concurso 120 vagas, sendo 60 para início imediato e outros 60 para cadastro de reserva. Para participar do concurso o candidato deve ter escolaridade mínima que é ensino médio completo e até 35 anos incompletos.

Durante o curso preparatório o candidato recebe 80% do salário base da função. Após formação completa serão inclusos o auxílio alimentação, que nessa semana passou a ser de R$ 450 aos servidores com mais de 40h semanais, adicional de risco de vida e escala extra.

A seleção contará com sete etapas entre provas, testes físicos, curso de formação entre outros. O edital do concurso dará detalhes sobre cada etapa. Ainda não há previsão para divulgar o edital, mas deve acontecer nos próximos dias.