As areias da cidade estão movimentadas neste mês de janeiro com o Projeto Arena Verão 2024, realizado pela Prefeitura de Guarapari. Com uma programação repleta de atividades para todas as idades, a quadra, próxima ao 1º quiosque na Praia do Morro, se transformou em um centro de esporte e lazer.

Confira a Programação:

Arena Fitness (6 a 28 de janeiro):

Um convite à boa forma e à saúde, o Arena Fitness oferecerá atividades vigorosas para todos que desejam começar o ano com o pé direito.

Campeonato Mineiro de Peteca (20 a 31 de janeiro):

Os amantes da peteca terão a oportunidade de mostrar suas habilidades neste torneio vibrante, que promete momentos de pura competição e camaradagem.

Redes de Vôlei, Beach Tennis e Futevôlei (Dias úteis, das 8h às 17h30):

Para turistas e moradores, as quadras de vôlei, beach tennis e futevôlei estarão disponíveis durante a semana, oferecendo um espaço descontraído para desfrutar de atividades esportivas à beira-mar.

Vôlei de Praia Duplas e Quartetos (20 e 21 de janeiro):

Uma competição de vôlei de praia que promete emocionar, com equipes se enfrentando em partidas eletrizantes sob o sol radiante da Praia do Morro.

Travessia de Natação Mar Aberto (Praia da Areia Preta a Peracanga – 20 de janeiro):

Desafie-se a explorar as águas costeiras em uma travessia de natação do Mar Aberto, uma experiência única de conexão com o oceano.

Beach Tennis (27 e 28 de janeiro):

Uma mistura envolvente de tênis e praia, o Beach Tennis atrairá entusiastas e curiosos para uma competição amigável e cheia de energia.

Altinha (27 de janeiro):

Encerrando o Projeto Arena Verão 2024 com estilo, a prática da altinha promete diversão e descontração, reunindo participantes para celebrar o espírito esportivo.

Serviço

Projeto Arena Verão Guarapari 2024

Data: até 31 de janeiro

Local: quadra próxima ao 1º quiosque na Praia do Morro