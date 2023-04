Mais conforto, agilidade e segurança para a população da capital! A Prefeitura de Vitória vem investindo cada vez mais na saúde dos munícipes, garantindo um atendimento mais humanizado e de qualidade aos moradores, além de implantar inovações tecnológicas.

Com investimento de R$ 14 milhões, em recursos próprios, a Secretaria de Saúde renovou em 50% a frota de ambulâncias, reestruturou toda a rede municipal de saúde com a compra de mais de 3 mil equipamentos de saúde e implantou chip no enxoval utilizado nos serviços.

A solenidade de entrega aconteceu na manhã desta sexta-feira (14), no bairro Conquista, e contou com a presença do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, da secretária de Saúde, Joanna De Jaegher, da subsecretária de Apoio Estratégico, Magda Lamborghini, da subsecretária de Atenção à Saúde, Fabrícia Forza, diretores, vereadores, lideranças, representantes do Conselho Municipal de Saúde, entre demais autoridades locais.

“É uma manhã de muita felicidade, não só como prefeito, mas também como cidadão, fico feliz ao ver esse legado sendo construído. Uma manhã de entregas muito importantes para a comunidade. Com essa entrega, queremos garantir um atendimento célere e digno aos nossos munícipes. Essa é a cidade que queremos! Administrar não é fácil. Ao chegarmos, o nosso desafio era reconectar a administração pública aos anseios da população. A cidade se afastou das pessoas e causou prejuízo para o povo. O segundo desafio era retomar a capacidade de investimento com recuso próprios. Estamos investindo muito. E vem muito mais coisa boa por aí! E, tudo isso, só faz sentido se tivermos uma premissa básica: cuidar e acolher bem! Depois, passamos pela pandemia e fomos destaque nacional, como a cidade que mais vacinou em menos tempo. Agradeço a todos vocês profissionais de saúde!”, disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

A secretária de Saúde, Joanna De Jaegher, destacou a importância dos investimentos na área. “Muito obrigada prefeito por todo apoio que tem nos dado. É um momento de muita alegria estarmos aqui entregando cinco novas ambulâncias, mais de 3 mil equipamentos para atender toda a nossa rede de serviços. Essa aquisição irá permitir uma melhor assistência à população e maiores condições de trabalho aos servidores, visando sempre qualificar e agilizar o atendimento.”, falou.

“O investimento que está sendo promovido na Saúde se dá em decorrência da política de controle de gastos empreendida pelo Prefeito Lorenzo Pazolini. Esse é o maior investimento feito nos últimos anos. Em 2020, foram investidos R$ 2,5 milhões, em 2021, R$ 12,4 milhões e, em 22, R$ 16, 5 milhões. Sabemos que uma estrutura física, com tecnologia e equipamentos adequados além de trazer organização tem impactos positivos nos serviços de saúde, pois promovem melhores condições de conforto e segurança à equipe e aos pacientes. Agradeço e ao mesmo tempo parabenizo toda equipe da Subsecretaria que propicia fazermos todas essas entregas. Uma equipe competente, comprometida com resultados e também agradeço ao apoio incondicional do nosso prefeito e à Secretaria de Gestão, pela parceria e apoio”, destacou a subsecretária de Apoio Estratégico, Magda Lamborghini.

Ambulâncias

O município adquiriu cinco novas ambulâncias, com investimento de R$ 1,4 milhão. Com isso, a população passa a contar com nove ambulâncias.

Os veículos serão destinados aos Prontos Atendimentos de São Pedro e Praia do Suá e também à Central de Transportes Sanitários (CTS) para atender os pacientes que apresentam grau de dependência física, como acamados, cadeirantes, com mobilidade reduzida e impossibilidade de acesso aos transportes coletivos.

Os carros serão utilizados no transporte sanitários dos pacientes (remoção domicílio para Unidade de Saúde, transferência Unidade de Saúde para o pronto atendimento, pedidos de alta hospitalar, remoção para exames de média e alta complexidade e terapias de reabilitação). A Central de Transporte Sanitária realiza uma média de 4.500 remoções/mês.

Para solicitar remoção, é necessário que o usuário e/ou familiar entre em contato com a unidade de saúde com dois dias úteis de antecedência.

Equipamentos

Pensando no bem-estar dos profissionais de saúde e na melhoria da qualidade assistencial aos munícipes, a Semus está reestruturando todos os serviços da rede municipal de saúde.

Foram adquiridos 3.029 itens, como 50 balanças pediátricas, 50 balanças eletrônicas, 50, poltronas hospitalares, 50 cadeiras de rodas pediátricas, 50 cadeiras de banho para idosos, 10 cadeiras de banho infantis, cinco cadeiras de banho para obesos e 100 suportes de soro, além de 1.900 computadores, 550 tablets, 200 notebooks, 40 televisores para chamada nas Unidades e 314 aparelhos de ar condicionado.

Rastreamento

Mais uma inovação na Saúde de Vitória é o uso de chips de rastreamento nas roupas usadas por pacientes nos serviços de saúde de Vitória. Com isso, Vitória é o primeiro município do Estado a implantar essa tecnologia em seus enxovais de saúde.

Ao mês são utilizados 9.720 peças, sendo 1.020 camisolas, 400 fronhas, 1.300 lençóis de leito, 6.100 lençóis de maca, 200 toalhas de banhos, 200 cobertores, 200 traçados, 100 bermudas e 200 camisas para pacientes, entre outros itens, que necessitam de controle rigoroso, especialmente para evitar infecção hospitalar e transmissão de doenças.

O controle é feito por meio de um chip instalado na etiqueta da peça e a Semus terá acesso à quantidade de roupas enviadas a cada serviço de saúde, quantas foram entregues, devolvidas e utilizadas por dia.