Os riscos do uso do celular na condução da motocicleta é o tema da atual campanha publicitária educativa do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). O objetivo é alertar os motociclistas que são mais vulneráveis no trânsito sobre a importância de fazer escolhas corretas ao trafegar pelas vias e preservar a vida, o nosso bem mais precioso.

Campanha. O filme, que começou a ser veiculado nas emissoras de TV nesse fim de semana, mostra cenas de um entregador pilotando uma motocicleta com responsabilidade no trânsito e chegando em casa em segurança para abraçar o filho, após obedecer às leis de trânsito e não responder a mensagens recebidas no celular. A mesma temática está na campanha que está sendo veiculada nas rádios, em banners em sites de notícias e também nas redes sociais oficiais do Detran|ES.

Além de demonstrar as escolhas corretas, como respeitar os limites de velocidade, o semáforo, sinalizar corretamente e usar o capacete, a campanha destaca que 48% das vítimas fatais no trânsito do Espírito Santo em 2023 são motociclistas, de acordo com o Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo. A peça publicitária também chama atenção para os dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), que mostram que usar o celular enquanto se conduz um veículo aumenta em até 400% o risco de acidentes e que o uso do celular é a 3ª maior causa de mortes no trânsito.

Alerta. O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, reforça o alerta aos condutores. “Nós sabemos que o celular é um grande aliado no nosso dia a dia e facilita a nossa vida, mas o uso do celular no trânsito, seja por condutores de veículos e até por pedestres, provoca distrações que causam acidentes e mortes. Nosso foco nessa campanha são os motociclistas, que representam quase metade das mortes no Estado, e, especialmente, os entregadores que estão exercendo o trabalho com a moto, muitas vezes com o tempo contado. Nosso alerta é para que eles pilotem obedecendo às leis de trânsito para poderem voltar para casa no fim do dia em segurança”, disse.

O foco nos motociclistas segue os temas de campanhas educativas de trânsito estabelecidos pela Resolução Nº 980/2022, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para as campanhas educativas nacionais de 2023 e, dessa forma, também utilizados em campanhas no Estado.

Celular e moto: quase cinco multas por dia aplicadas no Espírito Santo

O uso do celular por condutores em motocicleta, motoneta ou ciclomotor foi flagrado por agentes de trânsito 1.463 vezes no Estado de janeiro a outubro de 2023, sendo 995 autuações só nos municípios da Grande Vitória. Os dados já superam o mesmo período do ano passado no Estado, quando foram 1.260 autuações. Na Grande Vitória, os dados superam todo o ano de 2022, quando foram 792 autuações.

De acordo com o Artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular é uma infração média, com quatro pontos da carteira do condutor e multa de R$ 130,16. Já conduzir segurando ou manuseando telefone celular é infração gravíssima, com sete pontos na carteira e multa de R$ 293,47.

Ranking. Além dos perigos do celular, a campanha também aborda outras condutas de risco para os motociclistas. O ranking de infrações registradas especificamente para motocicletas, motonetas e ciclomotores no Estado mostra que muitos condutores fazem escolhas que colocam em risco a própria vida, já que estão mais expostos ao perigo em um veículo de duas rodas, e das demais pessoas nas vias. Confira o ranking: