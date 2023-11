A intensa onda de calor que atinge o território capixaba desde a última sexta-feira (10) continua durante esta semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, indicando grande perigo para as altas temperaturas em todo o Espírito Santo.

O alerta foi emitido nesta segunda-feira (13) e permanecerá em vigor até sexta-feira (17). Durante esse período, as temperaturas podem atingir até 5ºC acima da média. Segundo a previsão dos meteorologistas, as temperaturas devem seguir elevadas no país ao menos até o fim de semana.

Recorde de temperatura. No domingo (12), o Espírito Santo vivenciou o dia mais quente do ano, conforme registrado pelo Inmet. A capital, Vitória, atingiu um novo recorde de temperatura máxima, enquanto algumas cidades nas regiões Sul e Noroeste tiveram leituras superiores a 40 °C.

A marca de 40,8°C foi registrada em Alegre, na Região Sul, e em Marilândia, na Região Noroeste, marcando as temperaturas mais elevadas do ano em todo o estado. Na capital Vitória, os termômetros atingiram 37,7 °C, superando o recorde anterior de 31,7 °C, registrado no dia 4 de novembro.