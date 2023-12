Durante todo o mês de novembro, a Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), realizou diversas ações no Projeto Praias Limpas, abrangendo 10 praias do município, incluindo Guaibura, Peracanga, Bacutia, Fonte, Valadão, Meio, Castanheiras, Areia Preta, Cerca e Carlitos. Ao todo, foram retirados 10 mil litros de lixos das praias.

O Secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Breno Simões Ramos, expressou entusiasmo em relação aos resultados alcançados. “Estamos orgulhosos do trabalho incansável da nossa equipe e da significativa contribuição que proporcionamos ao meio ambiente, aos moradores e aos visitantes que desfrutam das nossas belas praias”, afirmou.

Resíduos. As ações se concentraram na remoção de resíduos menores e depositados de maneira inadequada, prejudicando não apenas a estética das praias, mas também representando uma ameaça direta à fauna marinha e à saúde do ecossistema costeiro. Canudos plásticos, tampinhas de garrafas pet, pratos de isopor, garrafas de cerveja, plástico de picolés e outros itens nocivos foram retirados durante as operações.

Ao longo das ações em novembro, mais de 100 sacos de 100 litros foram preenchidos com resíduos retirados das praias, evidenciando a magnitude do esforço conjunto. “A iniciativa, visa além da limpeza imediata, mas também à conscientização da população sobre a importância de manter as praias livres de resíduos prejudiciais”, finalizou Breno.