O ano de 2023 chega à reta final com inúmeros desafios para o País. Nesse cenário e em termos de organização, o Espírito Santo se destacou frente às demais unidades da federação. Ao longo do ano, o Estado consolidou um ambiente econômico favorável com investimentos públicos e privados em diversas regiões.

Na região sul, por exemplo, o Governo do Estado está presente por meio de obras importantes, como a macrodrenagem da Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, e com o projeto de reforma e ampliação do aeroporto da cidade, além da duplicação da rodovia do Frade e as linhas de crédito diferenciadas do DesenvolvES. Esses foram alguns dos assuntos em pauta durante uma visita técnica do governador em exercício e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, à cidade de Cachoeiro de Itapemirim, nessa quinta-feira (30).

Suzano. No município, a maior companhia de celulose e papel da América Latina, a Suzano, emprega diretamente no Espírito Santo cerca de 2.500 pessoas e conta com incentivo fiscal estadual. A empresa gera 204 postos de trabalho e consolidou uma de suas fábricas.

“Viemos fazer uma visita à fábrica da Suzano, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Uma fábrica consolidada, que gera mais de 200 empregos no Espírito Santo. Sabemos que 10% do que é fabricado aqui atende ao mercado capixaba e 90% vai para o Brasil. São, aproximadamente, 20 carretas carregadas todos os dias no Espírito Santo. A orientação do governador Renato Casagrande é fazer o desenvolvimento regional acontecer. Essa fábrica é uma realidade e queremos que cresça para gerar mais empregos e desenvolvimento”, disse Ricardo Ferraço.

Investimentos. O governador em exercício também destacou que Cachoeiro de Itapemirim está no radar de investimentos públicos estaduais. “Nós estamos anunciando mais um investimento importante, que são quase R$ 200 milhões para fazer a duplicação da rodovia do Frade. A expectativa é que possamos aguardar o fim do período de chuva para dar início ao trabalho. Com relação ao aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, nós queremos publicar o edital de concorrência pública para a contratação das obras agora em dezembro de 2023. Essa é a meta. Vamos trabalhar para isso”, destacou.

Ricardo Ferraço salientou ainda que uma outra obra que vai marcar Cachoeiro de Itapemirim já está em curso. “É a macrodrenagem da Linha Vermelha, um investimento de R$ 55 milhões. Essa obra que o prefeito Vitor conduz em parceria com o Governo vai fazer a diferença, vai marcar o tempo”, afirmou o governador em exercício.

DesenvolvES. Além dos investimentos para potencializar o desenvolvimento regional, por meio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), o Estado conta com a linha de crédito DesenvolvES, um mecanismo financeiro disponibilizado para o empresariado do sul capixaba, que visa a equiparar as condições existentes no norte do Estado por cota da Sudene.

“Nós colocamos de pé uma linha de crédito por meio do Bandes, especificamente para o sul do Estado, que é um projeto chamado DesenvolvES, com uma condição muito favorável. E essa linha de crédito consolidou investimentos de R$ 120 milhões em 2023. Então, assim, nós queremos renovar para 2024 essa mesma linha de crédito, porque tínhamos uma reclamação aqui natural e é uma reclamação justa, pois o empreendedor aqui não tem acesso a recursos em igual condição que tem os nossos irmãos do norte, onde tem a Sudene”, complementou Ferraço.