A 10ª Companhia Independente da Polícia Militar, que possui em sua área de circunscrição os municípios de Anchieta, Piúma, Alfredo Chaves e Iconha divulgou os resultados da Operação Verão 2022/2023 iniciada no dia 26/12/2022 e encerrada no dia 26/02/2023;Durante a operação, os municípios de Anchieta e Piúma receberam reforço no policiamento ostensivo das praias e balneários durante todo o Verão e em especial durante o Réveillon e o Carnaval.

Para garantir a segurança dos munícipes e turistas, a 10ª Cia Ind. recebeu o reforço de 41 (quarenta e um) militares destacados para a unidade, do Regimento de Polícia Montada (RP Mont.), e ainda, de militares oriundos de outras unidades do 3º CPOR durante o período de Carnaval.

A retomada dos eventos nesta fase “pós-pandemia” e a extensa programação nas praias do litoral sul, com diversas atrações culturais, atraiu milhares de turistas para a região durante o verão, e em especial no carnaval; Destaque para o município de Piúma, onde, segundo fontes da imprensa estadual ocorreu o “maior carnaval do Espírito Santo”.

O comandante da 10ª Cia Ind., o Major Walter Francisco de Araújo Filho, enalteceu o empenho dos Policiais Militares durante todo o período da operação Verão, mas destacou que: “…a civilidade e a urbanidade demonstradas pela população local e os turistas que vieram para nossa região neste verão, foi fator de extrema importância para os baixos índices de ocorrências, não tendo sido registrado qualquer incidente grave durante todo carnaval”.