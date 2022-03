Os policiais militares do 10º batalhão realizaram ontem (8), uma blitz na praça Philomeno Pereira Ribeiro, bairro Muquiçaba em Guarapari. Porém, a finalidade da ação policial não era para verificação de documentos, como de rotina. O objetivo da operação era homenagear as mulheres que passavam pelo local em virtude do Dia Internacional da Mulher.

Lembrancinhas. Foram distribuídas 300 lembranças que surpreenderam todas as mulheres, muitas delas ficando emocionadas com o gesto de gentileza. A ação é uma iniciativa da Cabo Geysa, militar atuante na seção de trânsito na Unidade. A militar afirma que é com grande satisfação que ela prepara as lembrancinhas, pois acredita que um gesto de gentileza e carinho podem mudar o dia de alguém. “Nós mulheres, cuidamos de todos que nos cercam. Merecemos também receber um mimo e nos sentir prestigiadas nesse dia especial”, afirmou a policial militar.

Igreja. Durante a tarde foi a vez das Policiais Militares da Unidade serem homenageadas. Por iniciativa do Ministério das Mulheres da Igreja Adventista do bairro Aeroporto, foi realizado um coffe break no auditório da Unidade, onde as militares foram recepcionadas. Após um momento de oração, as participantes ouviram uma mensagem de motivação e agradecimento ao trabalho prestado a sociedade. Após, receberam uma singela lembrança e puderam desfrutar do café da tarde.

Reconhecimento. O tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10ºBPM, falou da importância do reconhecimento da sociedade ao trabalho das militares e fez elogios à atuação das policiais. “Só tenho que cumprimentar estas profissionais que engrandecem nossa corporação”, disse o coronel.

A cabo Ferrari agradeceu a homenagem em nome das demais participantes e afirmou que esse reconhecimento ao trabalho é muito importante. “Nos sentimos honradas em receber esta homenagem. Gestos assim nos motivam a continuar nos esforçando e oferecendo sempre o melhor para a sociedade capixaba”, finalizou a militar. Veja mais fotos destas homenagens.