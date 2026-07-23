Capital Capixaba: Sócios do ES assumem 100% da Extrafruti após saída da Americanas

Após 14 anos de sociedade, a Americanas fechou um acordo para vender a sua participação de 10% na Extrafruti, uma das maiores distribuidoras de hortifruti do Espírito Santo. A fatia comercializada pela varejista será comprada e redistribuída entre os próprios sócios capixabas da empresa.

A informação foi confirmada pelo CEO da Extrafruti, Leonardo Lourenço. O contrato de compra e venda foi assinado no final de junho de 2026 e, no momento, aguarda o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para ser oficialmente concluído.

Como fica a nova divisão acionária?

As negociações entre as companhias já foram finalizadas com a cessão da parte da Americanas. Assim que o Cade aprovar a transação, a porcentagem de 10% será distribuída proporcionalmente entre os dois grupos acionistas restantes:

EFP – Extrafruti Participações (Sócio Majoritário): Detém atualmente 76,5% do negócio e poderá elevar sua fatia para 81,5% ;

Grupo Coutinho: Dono das redes de supermercados Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, detém hoje 13,5% e poderá subir sua participação para 18,5%.

Segundo o CEO Leonardo Lourenço, as tratativas diretas entre as empresas já foram encerradas, restando apenas o trâmite regulatório do órgão federal para o fechamento definitivo.