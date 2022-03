Dando continuidade aos investimentos no município, a prefeitura de Piúma realizou ontem (8) a ordem de serviço para a pavimentação da Rua Central da Comunidade de Itinga. Essa obra é um sonho antigo da região, que faz parte da área rural de Piúma, formada por pequenos produtores e muitas famílias que ficaram felizes e emocionados com o anúncio dessa importante obra.

Participaram da solenidade diversos servidores, lideranças comunitárias, vereadores e moradores da comunidade. O prefeito Paulo Cola agradeceu ao apoio da Câmara que dá suporte à gestão e disse que esses investimentos visam gerar mais qualidade de vida para os moradores de Piúma, estejam eles na área urbana ou rural.

O prefeito também agradeceu ao importante apoio do governo do Estado nesta obra. “O calçamento aqui para Itinga foi um trabalho de muitas mãos. Muita gente colaborou para que isso acontecesse. Eu queria deixar muito bem registrado aqui, que praticamente 50% do valor dessa obra está nas mãos do nosso governador Renato Casagrande. O material para o calçamento que veio para cá, foi o governador que mandou, através da Secretaria de Agricultura do Estado”, explicou o prefeito.

Ainda segundo o prefeito, esse recebimento só foi possível pela transparência e seriedade que a atual gestão tem junto ao governo estadual. “Nós estamos calçando essa rua para dar dignidade à comunidade de Itinga, dignidade às pessoas, que mesmo não morando aqui, usam esse caminho. E nossas obras não ficarão por aí. Nós autorizamos o edital de contratação de 16 km de aplicação de revsol, totalizando mais de 1 milhão de reais”, disse ele, explicando também que será possível aplicar esse material em um percurso que vai da ponte de Itaputanga, passando por Itinga, até a igreja de São João de Ibitiba.

O prefeito afirmou que essas obras são um compromisso do governo municipal. “Fazer com que o povo de Itinga, de São João de Ibitiba, nunca mais passe pelo constrangimento de ficar atolado, de perder aula, de perder médico, de ser humilhado no meio da lama dessa região. Nós vamos transformar essa realidade”, finalizou.