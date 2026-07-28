Quatro encapuzados realizam ataque a tiros e matam homem de 32 anos em Cachoeiro

Um homem de 32 anos morreu após ser atacado a tiros por quatro criminosos encapuzados no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Jonathan Gomes dos Santos, foi atingida por três disparos na noite do último domingo (26).

Ele chegou a ser socorrido por meios próprios para a Santa Casa de Misericórdia do município, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado na manhã de segunda-feira (27).

Perseguição e fuga de suspeitos

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no local do crime. Durante as diligências, as equipes localizaram e acompanharam um veículo Chevrolet Corsa de cor azul, utilizado pelos criminosos na fuga, mas os suspeitos conseguiram escapar.

Ainda na noite de domingo, enquanto recebia atendimento médico na unidade hospitalar, Jonathan relatou aos policiais militares que os autores dos disparos usavam capuzes, o que impediu a identificação dos executores.

Investigação

Após a confirmação da morte da vítima, o corpo de Jonathan foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica de Cachoeiro de Itapemirim para os exames periciais.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum dos quatro suspeitos envolvidos no crime foi preso.