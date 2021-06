No dia 13 de junho de 2021 o 10º Batalhão da PMES comemora seus 20 anos de existência. Em alusão à data festiva a Unidade produziu um Vídeo Institucional que retrata um pouco da realidade do policiamento ostensivo na região de Guarapari.

“É um momento especial e como estamos vivenciando uma pandemia, não podemos comemorar da forma que gostaríamos, com uma proximidade maior com a população. Então tivemos a ideia de produzir este vídeo, que mostra um pouco do trabalho incansável dos policiais militares que atuam no 10º BPM. O cidadão guarapariense, ou quem vem passear no município pode contar com o nosso trabalho para garantir sua segurança e de sua família”, explicou o comandante da Unidade, tenente-coronel Emerson Caus.

Conheça um pouco da história do 10º BPM:

Criado pelo decreto nº. 728-R, de 31 de maio de 2001, o 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo surgiu para atender aos municípios de Guarapari, Anchieta, Piúma e Alfredo Chaves. Mais tarde, em 2005, o município de Iconha foi incorporado à área de articulação do 10º BPM.

No ano de 2010 o 10º batalhão passou a atender exclusivamente o município de Guarapari, onde tem sua sede. Situado no bairro Aeroporto, em uma área de aproximadamente três mil metros quadrados, o 10º batalhão foi inaugurado no dia 13 de junho de 2001, e neste ano, 2021, comemora seus 20 anos de aniversário.

A participação da sociedade é marca forte no trabalho do 10º Batalhão, buscando sempre a aproximação tanto com a sociedade civil organizada quanto com demais órgãos públicos, com objetivo de exercer um trabalho em conjunto em prol da segurança pública.

Atualmente 230 policiais militares atuam no 10º BPM em várias modalidades de policiamento. Todas têm sua importância e se complementam de forma a maximizar o alcance e a presença da Polícia Militar no município de Guarapari.