Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram diversas prisões e apreensões no último fim de semana no município de Guarapari. Na manhã de sábado (15) policiais militares detiveram dois suspeitos em flagrante tráfico de drogas no bairro Aeroporto. Os indivíduos estavam comercializando entorpecentes em frente a uma igreja do bairro. Foram apreendidos 09 papelotes de cocaína, 02 pedras de crack, material para embalo de drogas e R$188,00 em dinheiro.

Kubitscheck. Em outra ação, um homem foi detido pois encontrava-se com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. O fato ocorreu durante a tarde, por volta das 15h, no bairro Kubitscheck.

Durante a noite, na orla da Praia do Morro, indivíduos foram abordados por uma guarnição de policiais e apreenderam 8 buchas de maconha, sendo 1 bucha maior, material para embalo e R$ 95,00 em dinheiro. Dois suspeitos foram conduzidos.

Na manhã de sexta-feira (14), após receber informação de um possível roubo em um estabelecimento comercial, militares prosseguiram ao local e abordaram dois suspeitos que se encontravam nas proximidades de uma padaria do bairro Itapebussu. Foi localizado um simulacro de arma de fogo em posse de um dos abordados. O segundo suspeito estava com mandado de prisão em aberto. Ambos foram detidos.

Perocão. Já no bairro Perocão, por volta das 14h, indivíduos que estavam em atitude suspeita a bordo de um veículo nas proximidades do Mercado de Peixe do bairro foram abordados. Foi encontrado em posse deles 01 bucha de maconha e o valor de R$ 19.019,00 em notas trocadas (dinheiro). Não sabendo informar a procedência do dinheiro os cinco abordados foram encaminhados para a delegacia.

Centro. Por volta das 20h, dois menores foram apreendidos no bairro Centro, quando foram flagrados realizando tráfico de drogas. Foi apreendido em posse deles 18 pedras de crack e R$118,00 em dinheiro.

Ainda durante a noite, um indivíduo foi abordado no bairro Elza Nader e em posse dele foi apreendido 3 pedaços variados de maconha, 3 bolas de haxixe, R$ 912,00 em dinheiro, US$ 3,00, 02 celulares, 27 comprimidos de êxtase, 6 micro pontos de LSD, 7 papelotes com maconha, 2 papelotes de cocaína, 1 máquina de cartão, 1 balança de precisão e material para embalo. O suspeito tentou se evadir dos policiais, mas foi detido. (Imagem 06). Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local para o registro das ocorrências.