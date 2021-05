A nova gestão da Câmara Municipal de Guarapari, através do presidente Wendel Lima (PTB), comemora os 120 primeiros dias de mandato. De acordo com um estudo realizado pela Controladoria Interna da Casa, por meio de auditoria, nestes primeiros 120 dias foi alcançado um índice de transparência ativa de aproximadamente 93%.

Relatório. Para divulgar os resultados obtidos pelo Poder Legislativo neste 1º trimestre de 2021, o presidente Wendel Lima (PTB) apresentou, no último dia (30), um relatório da completo sobre os principais avanços conquistados, neste período, pela nova administração do órgão, no que tange à transparência pública nos quesitos: Atividade Parlamentar; Despesas; Pessoal; Licitações e Contratos, Patrimônio, Produção Legislativa; Gestão Fiscal; e Aspectos Gerais.

Economia. Segundo a Câmara, além de recuperar o excelente índice de transparência que conquistou há alguns anos, o Legislativo Municipal também conseguiu cortar gastos e economizar mais de R$ 1 milhão, somente nos três primeiros meses deste ano.

O presidente Wendel ressaltou a importância das funções desempenhadas pelos vereadores, falou sobre a renovação política ocorrida nas últimas eleições e defendeu o dever de prestar contas à população do município, sobre o que está sendo feito pelo Poder Legislativo Municipal.

“Esta é uma maneira de aumentarmos ainda mais a transparência desta Casa de Leis e de darmos maior visibilidade pública ao trabalho realizado pelos 17 vereadores de Guarapari. Vale salientar que os vereadores são os representantes políticos mais próximos dos cidadãos. São os agentes públicos mais acessíveis, que mais ouvem o povo. Por isso, são também os mais demandados pela população, na busca de soluções para os inúmeros problemas de suas comunidades”, justificou.

Índice de transparência. O oficial administrativo da CMG, Wagner Sthel Cock, explicou qual a metodologia utilizada pelo Tribunal de Contas do Estado, para calcular o índice de transparência das câmaras municipais. “Atualmente, o grau de atendimento da transparência da Câmara Municipal de Guarapari, individualizado por setor – com a identificação das necessidades de melhorias agrupados por tipo de informação – melhorou bastante e atingiu elevados índices em todos os itens analisados. No que diz respeito aos Dados de Pessoal, o índice de transparência em 2015 era de 53%. Em 2017, com a nova composição da Mesa Diretora, subiu para 80%. Mas no final da gestão passada (em dezembro de 2020), caiu para apenas 22% e só agora, de janeiro a abril de 2020, voltou a crescer, chegando ao nível máximo de 100%”, disse.

E ele completou: “Já a transparência da Casa no item ‘Gestão Fiscal’ – que em 2015 apresentava um índice de apenas 64% –, também aumentou muito na atual legislatura e, hoje, já alcançou o patamar de 95%. Estes são alguns dos resultados positivos que a Câmara de Guarapari conquistou com a contribuição de todos os seus vereadores e servidores”, avaliou Wagner Sthel Cock.