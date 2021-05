A partir desta segunda-feira, dia 17, a agência de Atendimento Presencial da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, inicia as atividades na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 196, bairro Maria Ortiz. O espaço substitui o posto localizado no Centro da cidade e se destaca pela modernidade, conforto e praticidade.

O horário de funcionamento da agência será mantido, das 8h às 16 horas, de segunda a sexta-feira. A Concessionária orienta ainda que, para evitar a aglomeração de pessoas, de modo a prevenir a disseminação do Coronavírus (COVID-19), os clientes evitem ir até às agências de atendimento presenciais.

Para isso, a companhia oferece tecnologias em atendimentos virtuais, como o videochat, em que o cliente fala com o atendente da EDP por meio de chamada de vídeo e pode realizar a solicitação de qualquer serviço, tais como: ligação nova de energia, restabelecimento de energia com instalação de medidor, alteração de titularidade e acordo de pagamento, sem sair de sua casa.

Para utilizar o vídeochat basta acessar o site da EDP de seu celular, tablet ou computador, no endereço www.edp.com.br/distribuicao-es/servicos-sem-sair-de-casa. O funcionamento do canal é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. O atendimento também pode ser agendado.

Além disso, o portal EDP Online (www.edponline.com.br) e aplicativo EDP Online para smartphone oferecem 58 serviços para os clientes residenciais, além de espaços específicos para grupos segmentados, como engenheiros e técnicos da construção civil, hospitais, poder público, clientes de média e alta tensão, condomínios e imobiliárias.

O aplicativo EDP Online, disponível para download em todas as plataformas de smartphone e tablets, traz os 21 principais serviços demandados pelos consumidores. Dentre eles, consulta de débitos em aberto, denúncia de fraude de energia, negociação de débitos, registro de chamado por falta de energia, informe de leitura do consumo mensal, solicitação de religação de energia e 2ª via da fatura para pagamento, pagamento por PIX. O consumidor também tem à sua disposição um chat 24 horas, que permite registro fotográfico, facilitando serviços que demandam a localização da unidade consumidora ou informe de leitura de consumo.

Além dos canais virtuais e agências presenciais, a EDP mantém o atendimento via WhatsApp. Ao adicionar o número (27) 99772-2549, é possível solicitar os serviços mais demandados pelos usuários da Distribuidora, incluindo o registro de falta de luz. E, ainda possui o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), 0800 721 0707, disponível 24h por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para o qual as ligações são gratuitas. Para registro de falta de energia, é possível também enviar SMS para 28037 com a mensagem Sem Luz.

Confira o novo endereço da Agência de Atendimento da EDP em Cachoeiro de Itapemirim (aberta a partir do dia 17 de maio)

Avenida Jones dos Santos Neves, nº 196, bairro Maria Ortiz

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h