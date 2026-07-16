Influenciadora capixaba é presa temporariamente por suspeita de lavagem de dinheiro em bets

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de quarta-feira (15), a Operação Slots, que resultou na prisão temporária de uma influenciadora digital capixaba e de seu marido no município da Serra, Espírito Santo. A ação policial investiga uma organização criminosa suspeita de explorar plataformas de apostas esportivas online sem autorização e ocultar recursos financeiros de origem ilícita.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória. Ao todo, a operação mobilizou agentes para cumprir 14 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros: Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores de até R$ 951,1 milhões, além do confisco de um imóvel e de veículos de luxo associados aos investigados.

Esquema utilizava falsos selos do governo e de órgãos reguladores

As investigações da Polícia Federal tiveram início após a identificação de indícios de lavagem de dinheiro com ramificações ligadas ao tráfico de drogas. No decorrer do monitoramento, os policiais federais mapearam uma rede estruturada para a exploração clandestina de jogos e apostas na internet.

Segundo a corporação, as plataformas operadas pelo grupo funcionavam de maneira irregular e utilizavam de forma indevida a identidade visual de órgãos oficiais. Os sites exibiam referências e símbolos do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), pertencente ao Ministério da Fazenda, e do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), com o objetivo de simular que os sistemas eram regulamentados e seguros para os usuários.

O grupo recrutava influenciadores digitais para fazer a publicidade das páginas de apostas, enquanto empresas intermediadoras de pagamento eram encarregadas de receber, movimentar e repassar os valores captados. A Polícia Federal constatou ainda que os investigados apresentavam um crescimento de patrimônio incompatível com a renda declarada e operavam por meio de empresas de fachada. Os depósitos efetuados pelos apostadores eram destinados a contas dessas firmas não autorizadas.

Medidas restritivas e o posicionamento da defesa

Além das prisões e do bloqueio milionário de bens, a Justiça determinou a suspensão imediata das atividades comerciais de todas as empresas envolvidas na apuração, bem como a proibição de que os suspeitos façam qualquer tipo de divulgação ou promoção de plataformas de apostas consideradas irregulares.

O advogado responsável pela defesa jurídica da influencer capixaba e de seu marido, informou que já apresentou provas à polícia que contrariam as conclusões da investigação. De acordo com o defensor, o casal cooperou ativamente com o trabalho da Polícia Federal e não possui qualquer envolvimento com as práticas criminosas apontadas no inquérito.