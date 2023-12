Sob o comando dos empresários Marlon Lovatti e Paulo Boechat, a NP Networking aportou em Guarapari e realizou uma edição de muito sucesso de networking da NP.

“Com a presença de empresários e empreendedores visionários de Guarapari, nosso primeiro encontro de networking não poderia ter sido melhor, um evento emocionante, dinâmico, participativo e muitas conexões feitas com negócios encaminhados e o início da construção de relacionamentos com foco em fortalecimento e parceria”, destacou Marlon Lovatti.

Ele lembra que o networking da NP preza pela construção de relacionamentos fortes e de parceria culminando em uma ajuda mútua na busca por excelente conexões que gerem resultados reais e se transformem em ganhos multilaterais, onde todas as partes envolvidas crescem no processo. “Um dos valores mais importante que queremos levar aos empresários de Guarapari é o foco na reciprocidade, na união de forças para o crescimento mútuo. Este é um dos principais pilares da NP e dos mais importantes no mundo empresarial”, declarou Boechat.

Para o também empresário e líder NP na cidade saúde, Geovane Loureiro, a oportunidade de conhecer e trocar experiências com outros empresários, saber quais as dores, as dificuldades e, principalmente, as estratégias utilizadas para continuarem ativos no mercado. “É muito importante para a cidade que exista pessoas com esse tipo de mentalidade. A ideia é fazer parceiros e não concorrentes”, disse Geovane.

Quem também fez muito networking nesse primeiro encontro em Guarapari, foi o diretor geral da Florescer Kids, Erick Miranda. Para ele, a metodologia exclusiva dá todo suporte aos diretores, membros e a estruturação dos processos. “Sabemos que a divulgação pessoa a pessoa é o método mais antigo e eficaz de prospecção de clientes e com a NP esse processo é potencializado a partir de toda estruturação ofertada para que os empresários possam extrair o melhor da sua empresa na sociedade em que está inserido”.

Histórico de sucesso

Em 8 meses de sua fundação, a NP já tem resultados significativos: um aumento de 210 % de crescimento em novos membros; 13 eventos de networking realizados; mais de 500 pessoas presentes nos eventos; mais de 80 encontros de negócios feitos entre os membros; mais de 60 oportunidades de negócios geradas com 67% de eficácia e mais de R$ 500.000, em volume negócios gerados.

NP em 2024

A NP Networking realizará no dia 16 de janeiro , no restaurante Domus Itálica, na Praia da Costa, em Vila Velha, a primeira edição de 2024 do “Encontro de negócios e networking da NP”. Mais informações sobre a NP no @npnetworking