Policiais Militares de Minas Gerais, de folga em Guarapari, protagonizaram uma ação surpreendente ao identificarem e capturarem um foragido da Justiça mineira que estava trabalhando em um quiosque na praia. Segundo o jornal O Tempo, o suspeito, de 44 anos, era procurado pela Justiça de Muriaé e possui um extenso histórico criminal com passagens por homicídio, ameaça e envolvimento com drogas.

Prisão. A ação teve início quando os policiais mineiros perceberam a presença do indivíduo, suspeitando de sua identidade. Ao investigarem, descobriram que se tratava de um foragido há tempos procurado pela Justiça.

Os militares entraram em contato com o serviço de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais, que enviou o mandado de prisão via Whatsapp. Os policiais mineiros, munidos das informações, acionaram as autoridades policiais capixabas para coordenar a prisão do foragido.

Ao abordarem o suspeito, os policiais encontraram três pinos de cocaína em posse do indivíduo. Segundo informações preliminares, o homem estaria envolvido com atividades relacionadas ao tráfico de drogas na região de Guarapari. O foragido foi conduzido à delegacia local, onde ficará à disposição da Justiça.