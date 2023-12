O evento All Mar está confirmado para acontecer no Siribeira Iate Clube, localizado no coração do Centro de Guarapari. Com expectativa de reunir cerca de 3.500 pessoas em cada um dos três dias de shows programados para a temporada, o evento promete agitar a cidade e se firmar como um dos destaques do verão na região.

All Mar. A noite de réveillon fica por conta dos DJs Cat Dealers e do grupo Atitude 67, e o evento será all inclusive, com open bar e variedades gastronômicas. Para o dia 05 de janeiro, estão confirmadas as presenças de Matuê, Teto e DJ Bero Costa. Já no dia 07, a festa será com Dennis, que se apresentará ao lado do grupo de pagode Menos é Mais, garantindo uma noite repleta de animação.

Arena B27. No dia 28 de dezembro, será a vez de shows de Marcelo Falcão e Macucos no B27 Beach Club, também no Siribeira. Os ingressos para o All Mar e a Arena B27 já estão disponíveis para venda.

Programação no Siribeira:

28/12 – Arena B27

Marcelo Falcão e Macucos

31/12 – Réveillon All Mar

DJs Cat Dealers e Atitude 67

05/01 – All Mar

Matuê, Teto e DJ Bero Costa

07/01 – All Mar

DJ Dennis e Menos é Mais

Serviço

Siribeira Iate Clube – Verão 2024

Data: de 28 de dezembro a 07 de janeiro de 2024

Local: Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro – 29200380 – Guarapari

Ingressos: Nosso Ticket e LeBillet