Chegou ao Estado na noite desta -feira (05), uma nova remessa de 2,3 milhões de seringas agulhadas que serão utilizadas para a imunização da população capixaba contra o novo Coronavírus (Covid-19). O quantitativo faz parte de um total de 6 milhões de seringas adquiridas pelo Governo do Espírito Santo. Com esse novo lote, o Estado já recebeu 3,8 milhões de unidades .

O caminhão saiu carregado da cidade de Don Pedro Juan Cavalero, no Paraguai, na última -feira (03), e chegou ao depósito na Grande Vitória – onde ficarão estocadas – na noite desta -feira (05). A carga foi descarregada na manhã deste (06) e serão distribuídas de forma gradativa para os municípios.

A previsão é de que próxima e última remessa com aproximadamente 2,2 milhões de unidades chegue na primeira quinzena ço para completar o total de 6 milhões de seringas adquiridas para a vacinação contra Covid-19 no Espírito Santo.

Imunização

O Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 estabelece que a população idosa acima dos 75 anos não institucionalizada faz parte do grupo prioritário para esta primeira fase da Campanha, entretanto, devido ao quantitativo de doses adquiridas pelo governo federal e distribuídas aos Estados, foi necessário realizar o escalonamento por idades, priorizando inicialmente o público de 90 anos ou mais.

Em relação à execução da imunização, a ação é realizada pelos municípios, mas o Estado, por meio do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria da Saúde (Sesa), tem trabalhado em parceria na coordenação das estratégias, com orientações e recomendações, como iniciar a imunização nos próprios serviços junto a ações extramuros, com vacinação domiciliar de idosos com dificuldade de locomoção ou acamados.

Além disso, o programa orienta que os municípios realizem estratégias também quanto à organização da demanda nos serviços de vacinação, com agendamento on-line ou telefônico, além de outras estratégias previstas no Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação Covid-19.