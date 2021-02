A Prefeitura de Piúma publicou no último dia (3) um decreto estabelecendo as regras para o combate a pandemia durante o carnaval. O novo decreto Nº 2.198/2021 estabelecia a adoção de medidas sociais, comerciais e no transporte público, de acordo com a classificação de risco determinada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Mas ontem (5) a prefeitura comunicou alteração no Decreto Nº 2.198/2021. Através do decreto Nº 2.202, a prefeitura revogou o parágrafo § 3º, do artigo do 8 º, do decreto Nº 2.198.

Moderado. Segundo a prefeitura, o novo decreto com a revogação é em virtude de a cidade estar em risco moderado e seguindo todas as medidas necessárias de prevenção e fiscalização com relação a pandemia de Covid-19.

Sem feito. Essa mudança revoga e torna sem efeito o parágrafo § 3º que diz “Fica proibido o consumo de bebida alcoólica em espaços públicos como praças, calçadões, calçadas, vias, praias e relacionados, devendo ser consumida apenas enquanto o cliente estiver sendo atendido e nos limites do estabelecimento”